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Müjdeli haberi Savunma Sanayi Başkanı verdi! Gün sayıyor!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Baykar tarafından yapılan Bayraktar Akıncı TİHA'nın bir test daha başarıyla tamamladığını ve görev için gün saydığını açıkladı.

Teknoloji / 08 Ekim 2020 Perşembe 00:52
Müjdeli haberi Savunma Sanayi Başkanı verdi! Gün sayıyor!

2021 yılında göreve başlaması planlanan Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) zorlu bir test daha başarıyla geçti.

GÜN SAYIYOR!
Demir, Baykarı'ın test videosunu paylaşarak 'Yüksek ve Orta İrtifa Asimetrik İtki Testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar #AKINCI görev yapmak için artık gün sayıyor.' ifadelerini kullandı.




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