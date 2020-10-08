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Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı

Diyarbakır'da 'Kırmızı' kategorideki Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun baro avukatı olduğu tespit edildi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 11:10
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosu avukatı çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda ‘Kırmızı' kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu ‘Amara Doktor' kod adlı ‘Müzeyyen Aydınlı' olduğu tespit edilmişti.

AVUKAT SAĞ KOLU YAKALANDI
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı'nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOKLU BAROYA KARŞI ÇIKIYORLARDI
Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, ‘Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar' açıklamalarında bulunmuştu.

TERÖRİST BARO AVUKATI
Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, ‘örgüt' diye kime hizmet ettiği, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu.


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