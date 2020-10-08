İstanbul'da yağış sonrası son durum!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda sahil kesiminde yağmur etkisini arttırdı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, İstanbul sokaklarındaki son durumu aktardı. Öte yandan etkili olan yağış ile birlikte çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.
Meteoroloji'den yapılan uyarılar sonrası, İstanbul'da beklenen yağmur gelmişti. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.
ŞİMŞEKLER İSTANBUL'U AYDINLATTI
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler İstanbul'u aydınlattı. İstanbul'u aydınlatan şimşekler Karaköy'den ve Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesdi'nden görüntülendi.