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Yunan mahkemesi: Altın Şafak Partisi suç örgütüdür

Yunan mahkemesi, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verdi. Mahkemenin kararının ardından Yunanistan sokaklarında olaylar çıktı.

Dünya / 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:00
Yunan mahkemesi: Altın Şafak Partisi suç örgütüdür

Yunanistan'ın başkenti Atina'da görülen davada aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verildi.

34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas, yedi yıl önce Altın Şafak taraftarı Giorgos Roupakias tarafından öldürülmüştü. Kararın açıklanmasıyla rapçi Fyssas'ın annesi Magda Fyssa ellerini havaya kaldırıp bu pozu verdi.

Mahkemenin kararını vermesiyle Atina sokakları karıştı, Reuters haber ajansı Altın Şafak taraftarlarına karşı polisin biber gazı kullandığını bildiriyor.

Karara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

'Yunanistan'da yaklaşık 5.5 yıl süren ırkçı Neo Nazi Altın Şafak davasında karar az önce açıklandı. Atina Ağır Ceza İstinaf Mahkemesi, tam 453 oturumdan sonra Altın Şafak Partisi'ni suç örgütü olarak ilan etti. Partinin lideri de dahil 18 kişiye de cinayet, adam yaralama, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, patlayıcı silah bulundurmak, darbe teşebbüsü, siyasi parti görüntüsü altında organize ve suç örgütü kurmak, suç örgütü yönetmek gibi suçlamalarda suçlu ilan edildi. Cezaları önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz.'

Yunanistan

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