Türk SİHA'sı Kanada'yı korkuttu! Yerli sistemlerin seri üretimine başlandı

Kanada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardaki rolü sebebi ile Türkiye'ye askeri malzemelerin satışını askıya aldı. Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin ana İHA üreticilerinden Baykar ve TUSAŞ, silahlı ve silahsız insansız hava araçları için Kanadalı yapımcı Wescam'in elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kamera sistemlerini kullanıyor. "İHA/SİHA'ların gözü" olarak bilinen bu sistem Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA'lar ile TUSAŞ'ın ANKA İHA'larına yerleştiriliyor.



BARIŞ PINARI'NDA DA AYNISINI YAPTILAR

Hürriyet'in haberine göre Barış Pınarı Harekatı sırasında da benzer tutum takınan ancak daha sonra ambargoyu kaldıran Kanada'nın her an yeniden ambargoyu gündemine alabileceği olasılığına karşı, Türk İHA/SİHA üreticileri uzun süredir söz konusu sistemle ilgili millileştirme çalışmalarına başlamış durumda.



DIŞİŞLERİ'NDEN YEMEN HATIRLATMASI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen hatırlatması yapılarak Kanada'nın tavrı 'çifte standartlı yaklaşım' olarak vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir."



ASELSAN YERLİ ÜRETİME BAŞLADI

Baykar grubunda yeterli stok bulunduğu belirtilirken, ASELSAN'ın İHA/SİHA, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'ler bulunuyor. CATS'lerin ANKA'ya takıldığı ve deneme amaçlı kullanılmaya başladığı öğrenildi.



BAŞKAN DEMİR TWEET ATTI: 'SERİ ÜRETİME GEÇİYORUZ'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarında seri üretime geçileceğini açıkladı. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA´larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.



ASELSAN'IN GÖZÜ

3-5 mikron bandında çalışan çoklu algılayıcıya sahip CATS, üzerinde 1920x1080 çözünürlüğe sahip renkli gündüz kamerası, 640x512 piksel dedektöre sahip yüksek çözünürlüklü 3'üncü nesil IR kamera ve 650x480 piksel çözünürlüğe sahip çok dar bakış açılı düşük ışık kamerası için tek bir optik sensör yer alıyor. Lazer Mesafe Bulucu ve Hedef İşaretleyici ile Lazer Aydınlatma Birimi ve Lazer Noktalama Birimine de sahip CATS'in daha birçok ileri düzeyde teknik özelliği bulunuyor. CATS'lerin Bayraktar'a monte edilebilmesi için gövdede çok ufak çaplı bazı değişikliklerin yeterli olabileceği belirtiliyor.



UKRAYNA İLE SIRBİSTAN SİHA VE İHA'MIZA TALİP

Ukrayna ve Sırbistan, Türkiye'den SİHA ve İHA alacağını duyurdu. Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerle buluşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor" dedi. Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya da, Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirtti ve SİHA kompleksi satın almayı planladığını açıkladı. Nozdriya, her kompleksin 4 SİHA ve 1 yer kontrol istasyonundan oluştuğunu vurgulayarak "48 adet SİHA almayı planlıyoruz" dedi.