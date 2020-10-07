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Kırmızı listedeki teröristin sağ kolu bakın kim çıktı?

Diyarbakır’da kırmızı kategorideki terörist Müzeyyen Aydınlı’nın en yakınındaki teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 22:18
Kırmızı listedeki teröristin sağ kolu bakın kim çıktı?

Kırmızı listedeki terörist Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan inceleme sonrası teröristin sağ kolunun ilginç bağlantıları tespit edildi. O teröristin sağ kolu ise Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı.

Kırmızı kategorideki teröristin en yakınındaki teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi. Terörist, jandarmada ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.

DİYARBAKIR BAROSU ÇOKLU BAROYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, "Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar" iddiasında bulunmuştu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 03 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 teröristin etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda "Kırmızı" kategoride sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu "Amara Doktor" kod adlı "Müzeyyen Aydınlı" olduğu tespit edilmişti.

Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konuldu. Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi şekilde çektirilmiş fotoğraflarına yapılan incelemede fotoğraftaki kadının kimliği orataya çıktı.



Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli Avukat) olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı belirlendi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

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