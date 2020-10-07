USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

İstanbul'da da alarm verildi! Meteoroloji o illeri saat verip uyardı

Türkiye'de beklenen hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirtti. İstanbul için ise yarın ve cuma günü dolu uyarısı yinelendi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 07:47
İstanbul'da da alarm verildi! Meteoroloji o illeri saat verip uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ediyor. Gece saatlerinden itibarense Balkanlar'dan yağışlı hava yurda girecek. Hava sıcaklığı kuzeybatıda 2 ila 4 derece düşecek. Uzmanlar, perşembe ve cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.

Toz fırtınası bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.

Yurtta rüzgar durumu
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illere göre hava durumu ise şu şekilde:

-İstanbul °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

-Ankara °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

-İzmir °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

-Antalya °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

-Zonguldak °C, 28°C

Az bulutlu

-Trabzon °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

-Erzurum °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

-Diyarbakır °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı