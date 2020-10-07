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İBB'nin tweetine Mehmet Tevfik Göksu'dan efsane cevap!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tweetine İBB Meclis üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan efsane bir cevap geldi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 21:29
İBB'nin tweetine Mehmet Tevfik Göksu'dan efsane cevap!

CHP'Li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapmadığı hizmetlerle İstanbullu'yu canından bezdirdi. Belediyeye vatandaşın tepkisi büyüyor. İBB çalışmıyor algısını kırmak için harekete geçen İBB yine rezi oldu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma İBB Meclis üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan öyle bir cevap geldi ki sosyal medya sallandı.

YAPILANI KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR 

Daha öncede AK Parti döneminde yapılan icraatleri sahiplenmeye çalışan Ekrem İmamoğlu kendisi İstanbul için bir çivi bile çakmadı. Şimdi de bozulan imajlarını yine AK Parti'nin daha önceden yapmış olduğu paylaşımlarla yerine getirmeye çalışan İmamoğlu ve İBB'ye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan efsane bir cevap geldi. 



'BİR ŞEY DENEYECEĞİZ'

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor. Bi' şey deniycez de' ifadeleri kullanıldı. 





BİZ ONU MART 2019'DA DENEDİK

O twetine cevap veren Göksu, 'Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bişey deneyin isterseniz' yazarak, bomba bir fotoğraf paylaştı. Göksu'nun tweetine beğeni ve yorum yağdı.  

Ak Parti

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