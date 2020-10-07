Dünyaya bu kadar yakın olacak!

Asırlardır bilim insanlarının üzerinde pek çok araştırma yaptığı ve son olarak çılgın iş adamı Elon Musk'ın turist yollayıp kolonileşmeyi planladığı Mars, bu kez bambaşka bir gelişme üzerine gündem oldu.



Son olarak 2003 yılında Dünya'ya en yakın noktaya gelen ve son 60 bin yılın en kısa mesafesinde bulunan Mars, yine Dünya'ya oldukça yakın bir konuma geldi. Mars 2018'de dünyaya bundan daha çok yaklaşmış, ama 2003'te 55,76 milyon km ile son 60 bin yılda Dünya'ya en yakın mesafede olmuştu.



NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Ekim ayının Mars'ı gözlemlemek için çok iyi bir zaman olduğu belirtilirken, bu gezegeni gece boyunca görmenin mümkün olduğunu ve geceyarısı da en yüksek noktasına ulaştığını kaydetti.



Mars 15 yıl boyunca Dünyaya bu kadar yakın olamayacak



BİR SONRAKİ RANDEVU EYLÜL 2035'TE



Dünya ve Mars, güneşin etrafında elips şeklinde bir yörünge izliyor. Güneşten uzaklıkları farklı olan iki gezegen aynı yönde ama farklı hızlarda ilerliyor. Bu nedenle belli zaman aralıklarında Dünya ile Mars birbirine yaklaşıyor.



NASIL İZLENİR?



Popular Science Türkiye Yayın Yönetmeni Şahin Ekşioğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi:



"Pek çok bilimkurgu filmine konu olan Mars, Dünya'ya en yakın konumunda. Tekrar bu konuma gelmesi için 2035 yılını beklememiz gerekiyor. Bu, gece başımızı gökyüzüne kaldırdığımızda kızıl gezegeni çok daha parlak ve detaylı bir şekilde görebileceğiz anlamına geliyor. Bunun için telefonunuza SkyView adlı uygulamayı yüklemeniz ve ardından telefonunuzu gökyüzüne tutmanız yeterli. Artırılmış gerçeklik sayesinde size Mars'ın ve diğer pek çok gök cisminin nerede olduğunu gösteren bu uygulamayı iOS ve Android cihazlara ücretsiz indirebilirsiniz. Eğer bir dürbününüz ya da daha iyisi giriş seviyesi bile olsa bir teleskobunuz varsa şanslısınız. Bu gece gözünüz Mars'ta olsun."



Mars 15 yıl boyunca Dünyaya bu kadar yakın olamayacak



GÖKYÜZÜNDE SIRA DIŞI BÜYÜKLÜKTE BİR MARS GÖRMEYİ BEKLEMEYİN



Hürriyet Bilim Yazarı Sinan Aliş ise bu yakınlaşmayı farklı bir açıdan değerlendirdi. Aliş'in açıklamasını hemen aşağıdaki Podcast içeriğimizden dinleyebilirsiniz.