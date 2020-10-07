Dikkat! Kredi çekerek hisse senedi almayın

Eylülde yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 750 bini aştığı borsada, özellikle BİST-100 dışı hisselere yoğun bir talep var. Yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana yaşanan 556 bin kişilik artışın 460 bini BIST-Tüm-100 hisselerinde yaşandı. Bu durum, yatırımcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor.



Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olmak üzere sektördeki analistler de yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini, kredi çekerek borsaya girilmemesini öneriyor.



TÜYO İLE YATIRIM OLMAZ



TSPB, borsada yatırım yapacak olanlara öncelikle risklerini belirlemelerini tavsiye etti:



"Farklı araçlardan sepet yapın, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçının. Uzun vadeli hedefler belirleyin, Arkadaş, sosyal medya tavsiyesi ve tüyo ile hisse senedi almayın. Araştırmaları ve KAP açıklamalarını okuyun. Lisanslı yatırım danışmanlarına danışın, yatırımcı haklarını öğrenin."



"Tanımadığınız enstrümanlarda işlem yapmayın" çağrısında bulunan TSPB, büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etmenin peşinden koşulmaması gerektiğini ve bunun tesadüfler dışında mümkün olmadığını bildirdi. Yatırım yapılan ürünlerin yanı sıra vadenin de çeşitlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken TSPB, "Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın, borç alarak yatırım yapmayın. İkili opsiyon gibi aşırı yüksek riskler taşıyan ürünleri sunan merdiven altı şirketlere kesinlikle itibar etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.



Yatırımcılara, "Kısa zamanda yüksek kazanç vadeden kişi-kurumlara ve bunların yaptıkları reklamlara itibar etmeyin" uyarısında bulunan TSPB, internette veya başka yerlerde rastlanabilecek söylentilere veya konunun uzmanı olmayan kişilerce verilen söz ve vaatlere kulak asılmaması çağrısında bulundu.