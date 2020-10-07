DGS tercih sonuçlarına ulaşmak için tıklayın!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre; binlerce adayın katılım sağladığı DGS tercih sonuçları açıklandı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası tercihler gerçekleşmişti. Bu kapsamda açıklamanın ardından adaylar ÖSYM AİS ekranı ile yerleştirme sonuçlarını sorguluyor. Peki, ÖSYM ile 2020 DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DGS tercih sonuçları ve tüm detaylar…



DGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! DİKEY GEÇİŞ SONUÇLARI İLE



Adaylar, dört gözle ÖSYM'den yapılacak olan 'DGS tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. ÖSYM, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek DGS yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. DGS yerleştirme sonuçları ile beraber adayların lisans derecesinde okuyup okuyamayacakları da netleşmiş oldu. İşte, ÖSYM AİS 2020 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...



DGS TERCİH SONUÇLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNZ.



https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8043

