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DGS tercih sonuçlarına ulaşmak için tıklayın!

Ön lisans mezunu olan adayların eğitimlerini lisans düzeyine taşımak amacıyla katılım sağladığı DGS tercih sonuçları için bir süredir bekleyişini sürdüren adayların heyecan dolu süreci sona erdi. Dikey Geçiş yapmak isteyen adaylar Ağustos ayında sınava giriş sağlamış ve sonuçlarına göre tercihlerini gerçekleştirmişti. ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması geldi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:24
DGS tercih sonuçlarına ulaşmak için tıklayın!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre; binlerce adayın katılım sağladığı DGS tercih sonuçları açıklandı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan vatandaşların eğitimlerini lisans düzeyine taşıyabilmek amacıyla katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası tercihler gerçekleşmişti. Bu kapsamda açıklamanın ardından adaylar ÖSYM AİS ekranı ile yerleştirme sonuçlarını sorguluyor. Peki, ÖSYM ile 2020 DGS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte DGS tercih sonuçları ve tüm detaylar…

DGS TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI! DİKEY GEÇİŞ SONUÇLARI İLE
Adaylar, dört gözle ÖSYM'den yapılacak olan 'DGS tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. ÖSYM, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek DGS yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. DGS yerleştirme sonuçları ile beraber adayların lisans derecesinde okuyup okuyamayacakları da netleşmiş oldu. İşte, ÖSYM AİS 2020 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

DGS TERCİH SONUÇLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNZ.
https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8043

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