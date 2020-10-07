Bakanlıktan İstanbullulara su uyarısı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor. Bakanlık'tan İstanbullulara su uyarısı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkililerine uyarıda bulundu.



BİRPINAR: "ÖNÜMÜZDEKİ YAZ OLMAZSA SONRAKİ YAZ İSTANBUL'DA ÇEŞMELERDEN SU AKMAZ"



Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Hava sıcaklıkları böyle rekor kırmaya devam ederse ve yağış olağan şekilde yağmazsa önümüzdeki yaz olmazsa sonraki yaz İstanbul'da çeşmelerden su akmaz. İSKİ acilen yeni alternatif çözümler üzerinde çalışmak zorundadır. Denizden memran arıtmayla tuzlu suyu tatlı suya çevirme gibi" dedi.



"İSTANBUL 1994 YILINDAN BU YANA GEÇEN 26 SENE SUSUZ KALMAMIŞTIR"



Mehmet Emin Birpınar, İstanbul'un 1994 yılından bu yana geçen 26 sene susuz kalmadığını belirterek, "Bunu başaranları takdir etmek gerekir. Bundan sonra da susuz kalmaması için şimdiden tedbir almak gerekiyor. Aksi takdirde sekteye uğrayacak yatırımlar ileride telafisi zor problemler ortaya çıkartır" dedi.



İMAMOĞLU İPTAL ETTİ



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal etmişti.



İBB tarafından 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin "temel atmama" töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşlarımızı çağırmadık, ama şu anda –yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor haberiniz olsun" demişti.





BİRPINAR, HALİÇ VE MARMARA'DA ALG PATLAMASI YAŞANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da, 8 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal etmesini eleştirmiş ve "İmamoğlu'na tavsiyemizdir: Haliç tekrar kokulara boğulmadan, Marmara'da alg patlaması oluşmadan, yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.





HALİÇ'TE SUYUN RENGİ DEĞIŞTİ, ALG PATLAMASI YAŞANDI



Haliç'in suyunda renk değişimi 12 Haziran 2020 tarihinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı gün yapılan açıklamada, "Algı değil alg. Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" denilmişti.





EYÜPSULTAN SİLAHTARAĞA MEVKİSİNİN KIYI KESIMLERİ VE ADACIKLARIN ÇEVRESİ SİYAHA DÖNÜŞTÜ



Haliç'in suyunda renk değişimi 22 Ağustos 2020 tarihinde yeniden görüldü. 22 Ağustos 2020 tarihinde havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekti. Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.