ABD'nin en hızlısı Çanakkale'den böyle geçti!

ABD'nin en hızlısı Çanakkale'den böyle geçti!

Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın sürdüğü sıralarda İstanbul Boğazı'ndaki askeri geçişler birbirini izliyor. Rus, Fransız ve NATO'ya bağlı unsurların sıklıkla kullandığı güzergahtan bu kez ABD hızlı transfer gemisi geçti. Karadeniz'den dönen ABD Donanması'na ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.