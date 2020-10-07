ABD'nin en hızlısı Çanakkale'den böyle geçti!

Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın sürdüğü sıralarda İstanbul Boğazı'ndaki askeri geçişler birbirini izliyor. Rus, Fransız ve NATO'ya bağlı unsurların sıklıkla kullandığı güzergahtan bu kez ABD hızlı transfer gemisi geçti. Karadeniz'den dönen ABD Donanması'na ait 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli yüksek hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Donanması'na ait, 103 metre uzunluğundaki 7 borda numaralı 'USNS Carson City' isimli savaş gemisi, saat 15.15'te, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü.
ABD Donanması'nın yüksek hızlı transfer gemisi 'USNS Carson City', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.