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Türkiye'den AB'nin skandal raporuna tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 18:27
Türkiye'den AB'nin skandal raporuna tepki!

AB Türkiye karşısında, yine ikiyüzlü bir tutum takınıyor. Türkiye'den Avrupa Birliği'nin ikiyüzlü raporuna sert tepki geldi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

'Avrupa Komisyonu 2020 Türkiye Raporu'nun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümleri tamamen Yunan-Rum tezlerine dayanmaktadır. Bu durum Komisyonun tarafsızlığına leke düşürmektedir. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrarına katkı sağlayan bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz. Dahası Yunan- Rum ikilisinin, AB- Türkiye ilişkilerini bu raddede rehin alabilmesi, Birliği stratejik akıl ve vizyondan uzaklaştırmakta, AB'nin çıkarlarına da zarar vermektedir.' 

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