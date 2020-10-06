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Eda Avcı, Pınar'ın katili, Cemal Metin Avcı'dan boşanıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası görüldü.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 17:02
Eda Avcı, Pınar'ın katili, Cemal Metin Avcı'dan boşanıyor

Pınar Gültekin'in katledilmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Pınar'ın katil zanlısı Cemal Metin Avcı kısa sürede yakalanmış ve ceza evine gönderilmişti.  Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası da görüldü.

Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Avcı, Muğla Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesini ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemeyi kabul etti.

Avcı, eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ve Muğla'daki bir taşınmazın ve 2 aracın verilmesini kabul etti.

Avcı'nın eşi E.A. ise duruşmada yazılı beyanda bulundu.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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