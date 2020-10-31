Türkiye tek yürek! Sağlıkçılar kapıda bekliyor!

İzmir'de yaşanan ve can kayıplarımızın olduğu büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Çalışmalar sürerken İzmir'de sağlık çalışanlarının, depremzedeleri karşılamak için hastane önünde beklediği anlar kameraya yansıdı.



Görüntüler duygulandırırken, tüm Türkiye enkaz altından gelecek iyi haberlere odaklanmış durumda...



AFAD duyurdu: 196 artçı yaşandı



AFAD, İzmir'deki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. AFAD ayrıca 196 tane artçı sarsıntı yaşandığını kaydetti.