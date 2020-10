İzmir depreminin ardından ünlü profesörden çok önemli uyarı

Geçtiğimiz gün İzmir'de AFAD'ın verilerine göre 6.6 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası uzman isimlerden uyarılar adeta peş peşe geldi. İzmir'i önceden uyaran Prof. Dr. Naci Görür de konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan isimler arasınaydı. Uzman isim denizdeki sismik hareketliliğin karada büyük tehdit oluşturduğunu belirtirken Tuzla fayına dikkat çekti. İşte İzmir depremi sonrası uzmanlardan son dakika uyarıları…



İZMİR DEPREMİ SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN TUZLA FAYI UYARISI!

İzmir Seferihisar merkezli depremin sonrası şehirde çok sayıda bina hasar alırken öte yandan enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik çalışmalar ise sürüyor. Deprem bölgesi üzerinde değerlendirmelerde bulunan uzman isimler mevcut zeminden dolayı sarsıntının olduğundan çok daha güçlü hissedildiğini ifade etti…



TUZLA FAYINA DİKKAT!



Prof. Dr. Naci Görür:



'Bu olay bir haftadır söylediğimiz olayın tekrarı. İzmir'le ilgili uyarılar yapıldı. Twitter'da İzmir'le ilgili açıklamalar yapmıştım. Pek çok bilim insanı İzmir'de deprem bekliyordu. İzmir'in neotektonik bir yapısı var. Fay sistemi var. Bu en batıda başlar Çeşme'de Gülbahçe'de kuzey doğu doğrultusunda faylar var. Bu deprem büyük ölçüde Tuzla fayının deniz içerisindeki devamında meydana gelmiştir. Bu fay haritasını biliyoruz, bu fayların aktif olduğunu deprem üreteceğini biliyoruz. O zaman bu fayların etki alanlarını inceleyip, bunların verebileceği zararları önceden belirleyebiliriz.



Ne kadar can ve mal kaybının olabileceğini öngörebiliriz. Buna göre önlemler alabiliriz. Bu bölgelerdeki altyapıyı, yapı stoğunu deprem güvenli hale getirecek hazırlıkları deprem olmadan yapıp kentleri deprem dirençli hale getirebiliriz. Bu deprem Tuzla fayı üzerindeyse 25-30 kilometre civarında kırıldı. Ama bu fayın uzunluğu daha fazla.



Tuzla fayı İzmir'in merkezine doğru uzuyor. Bu fay güney batı ucundan kırılmış. Eğer fay uzunluğu 60-70 kilometre ise güney batı ucundan yeni bir deprem meydana gelebilir. Bu fayın yarısı kırıldığına göre bir diğer yarısı da kırılabilir. Stres transferi denen bir kavram var. Bu tip depremler stres transferi olduğu için fayın devamı tehlikeli hale gelir. Yeni bir deprem meydana gelebilir. Diğer faylar da etkilenebilir. Bunun anlamı kısa veya orta vadede diğer depremlerin habercisi olabilir. İzmir birden fazla fay hattının etkilediği bir kent. İzmir'in hızla diğer büyük depremlere hazırlıklı hale gelmesi gerekir. '



ARTÇILAR YIKABİLİR



Deprem uzmanı Oksal Erev:



'Türkiye 1. Derece deprem kuşağında bir ülke. Çok sayıda fay hattının üzerindeyiz. Bu depreme beklenmedik deprem demek saflık olur. Her zaman depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Artçı depremler oluyor ve daha da olacaktır. Burada orta hasar görmüş binalara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü orta hasar almış binalar artçılarla yeni yıkımlara yol açabilir. Bize gelen ihbarlar Seferihisar'da çok ciddi bir sıkıntı olduğu yönünde. Denizin taştığını görüyoruz. Deprem kuşağında olduğumuzu unutmamalı, hasarlı binaların bir an önce tespit edip yıkılması gerekiyor.'



DENİZE YAKLAŞMAYIN



ARTÇILAR DEVAM EDECEK



Prof. Dr. Osman Bektaş (KTÜ Jeoloji Mühendisliği):



'İzmir'in zemin yapısı 'gevşek zemin' olarak tarif edilen bir yapıdır. Çünkü alüvyonlarla oluşmuştur. Bu tür zemin depremi olduğundan daha fazla büyütür. Yani etkisi daha güçlü hissedilir. Yıkımı artırır bu. Ayrıca Amerikan Jeoloji Dairesi'nin verilerine göre deprem 6.6 değil 7 büyüklüğünde… Ayrıca mevcut zeminden dolayı çok daha güçlü hissedildi. Buna 'zeminin deprem büyütmesi' diyoruz. Deprem karada olsaydı çok daha tehlikeli olabilirdi. Ama denizdeki fayların da zaten karada uzantıları var. Dolasıyla denizdeki sismik aktivite karadaki faydaları da tehdit ediyor. Bu yüzden artçılar da devam edecektir.'



'EĞİM ATIMLI' FAY KIRILDI



O fay karaya uzanıyor



Prof. Dr. Semir Över: 'Deniz açıklarındaki bu deprem hasara sebep olabilecek büyüklükte. Normal fay karakterli olması ihtimali yüksek. Yani çöküntüyle ilişkili bir deprem. Bir fay kırığı söz konusu olabilir. Bu tür faylar 'eğim atımlı' faylardır. Bu tür faylarda bir blok diğer bloka göre aşağı inmiştir. Kırılma etkisinin yüzeye etkisi yani tahrip gücü daha fazla olur. Geniş bir bölgede hissedilmesinin temel sebebi de budur.'