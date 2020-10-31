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İzmir depreminde gelişme! Kahraman köpek 'Bob' enkazdan kedi kurtardı

İzmir'de yaşanan depremle ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazında K-9 arama köpeği 'Bob' tarafından bulunan kedi, 29 saatin ardında enkazdan çıkarıldı. Kediye 'Umut' ismi verildi. Kedinin kurtarıldıktan sonraki anları kameraya yansıdı.

Güncel / 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:46
İzmir depreminde gelişme! Kahraman köpek 'Bob' enkazdan kedi kurtardı

Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği 'Bob'un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı.
Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı. Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye 'Umut' ismini verdi.
 
Kediyi enkazdan çıkaran AKUT görevlisi, "Her can bizim için önemli. Biz insan ararken kediyi bulduk. Yıkım tehlikesinden dolayı riskli bir binadayız ama kediyi orada bırakıp çıkamazdık. Kediyi alıp enkazdan çıkardık. K-9 köpeğimizin ismi 'Bob' ve bir arama köpeği" dedi.
 
Enkazdan çıkarılan kedinin sahibi, "2 gündür kedimizden gelecek haberi bekliyorduk. Kedimizi bulmak bugüne nasip oldu. Evimin yıkılmasına üzülmedim, kedimin enkazda olduğuna üzülmüştüm. Oğlum bu habere çok sevinecek. Ekipteki arkadaşlar ismini 'Umut' koymuş, ben de isminin öyle kalmasını istiyorum" dedi.
 

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