İzmir depremi dünya basınında yankılandı

Dünyanın gözü İzmir'de… İzmir'de dün meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sadece Türkiye'de değil tüm dünyada heyecanla takip ediliyor. Tüm dünya basınında geniş yer alan İzmir depremine ait görüntüler yakından takip ediliyor. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise "Çılgın bir kurtarma çabası" başlığıyla haberlere yansıdı