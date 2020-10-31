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İzmir depremi dünya basınında yankılandı

Dünyanın gözü İzmir'de… İzmir'de dün meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sadece Türkiye'de değil tüm dünyada heyecanla takip ediliyor. Tüm dünya basınında geniş yer alan İzmir depremine ait görüntüler yakından takip ediliyor. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise "Çılgın bir kurtarma çabası" başlığıyla haberlere yansıdı

Dünya / 31 Ekim 2020 Cumartesi 13:07
İzmir depremi dünya basınında yankılandı

CNN International'ın haberinde "Yetkililer, Türkiye'nin batısındaki kıyı bölgelerinde 24 kişinin öldürüldüğünü, Yunanistan'ın Samos adasında ise duvarın yıkılması sonrasında bir erkek ve bir kız olmak üzere iki gencin öldüğünü söylediler." ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca İzmir'gen görüntülere yer verilirken, binaların altında ezilmiş araçlara ve hayatta kalanları aramak için enkazı kazan insanlara ve arama kurtarma çalışmalarına yer verildi.

"ÖLÜMCÜL DEPREM"
 
Aljaazera ise, "Türkiye ve Yunanistan'ın batısında ölümcül deprem" başlığıyla verdiği haberde "Türkiye'nin afet yardım kuruluşu 24 ölüm ve yaklaşık 800 yaralanma bildirirken, Yunanistan'da Samos adasında iki genç hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.Haberde, "Kurtarma ekipleri, Yunanistan ve Türkiye'deki binaları dümdüz eden ve en az 26 kişinin ölümüne neden olan güçlü bir depremden kurtulanları umutsuzca aramak için Cumartesi günü erken saatlerde çıplak elleriyle ağır beton blokları kazmaya devam ediyor." denildi.
 
"ÇILGIN BİR KURTARMA ÇABASI"
 
ABD merkezli New York Times gazetesi, haberi "Türkiye'de ölümcül bir depremin ardından çılgın bir kurtarma çabası" başlığıyla okuyucularına duyurdu."Türkiye'nin İzmir kentinde, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altına kalanaları kurtarmaya çalışıyor."

Eurenews ise deprem haberini, "Büyük deprem Türkiye ve Yunanistan'a ölüm ve yıkım getirdi" başlığıyla duyurdu.

CBS News, "Ege Denizi'nde Cuma günü Türk kıyısı ile Yunanistan'ın Samos adası arasında meydana gelen şiddetli deprem, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, deprem haberine geniş yer ayırdı. Olay yerinden onlarca fotoğrafa yer veren Dail Mail, "Ölümcül deprem Türkiye ve Yunanistan'ı vurdu" başlığını attı. Mini tsunaminin sokakların nehirlere dönmesine sebep olduğunu aktaran gazetede, arama kurtarma çalışmalarının gece boyu sürdüğünü vurguladı.
 
 

Yunanistan

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