İzmir depremi dünya basınında yankılandı

Aljaazera ise, "Türkiye ve Yunanistan
'ın batısında ölümcül deprem" başlığıyla verdiği haberde "Türkiye'nin afet yardım kuruluşu 24 ölüm ve yaklaşık 800 yaralanma bildirirken, Yunanistan
'da Samos adasında iki genç hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.Haberde, "Kurtarma ekipleri, Yunanistan
ve Türkiye'deki binaları dümdüz eden ve en az 26 kişinin ölümüne neden olan güçlü bir depremden kurtulanları umutsuzca aramak için Cumartesi günü erken saatlerde çıplak elleriyle ağır beton blokları kazmaya devam ediyor." denildi.
"ÇILGIN BİR KURTARMA ÇABASI"
ABD merkezli New York Times gazetesi, haberi "Türkiye'de ölümcül bir depremin ardından çılgın bir kurtarma çabası" başlığıyla okuyucularına duyurdu."Türkiye'nin İzmir kentinde, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altına kalanaları kurtarmaya çalışıyor."
Eurenews ise deprem haberini, "Büyük deprem Türkiye ve Yunanistan
'a ölüm ve yıkım getirdi" başlığıyla duyurdu.
CBS News, "Ege Denizi'nde Cuma günü Türk kıyısı ile Yunanistan
'ın Samos adası arasında meydana gelen şiddetli deprem, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.
İngiliz Daily Mail gazetesi, deprem haberine geniş yer ayırdı. Olay yerinden onlarca fotoğrafa yer veren Dail Mail, "Ölümcül deprem Türkiye ve Yunanistan
'ı vurdu" başlığını attı. Mini tsunaminin sokakların nehirlere dönmesine sebep olduğunu aktaran gazetede, arama kurtarma çalışmalarının gece boyu sürdüğünü vurguladı.