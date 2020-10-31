İzmir'de göçük altında kalan Günay, kurtarıldı

İzmir bugün 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Meydana gelen depremde çok sayıda ev yıkılırken, binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Ölü ve yaralıların olduğu depremde yetkililer vatandaşlara evlerine girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.



"ABİ SEN GİTME"



Göçük altı kamerasıyla yeri tespit edilen Günay isimli çocuk, kendisini kurtarmak için gelenlerden birine, "Abi sen gitme.." diye seslendi.



Uzun uğraşlar sonucu yeri tespit edilen çocuk enkaz altından çıkarıldı.