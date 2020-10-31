İzmir'de depremin ardından okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan İzmir'deki eğitim-öğretim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Ziya Selçuk, İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını söyleyerek, eğitim ailesi olarak güçlükleri birlikte aşacaklarını belirtti.



Bakan Ziya Selçuk, "Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.



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