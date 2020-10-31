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Enkaz altında duygulandıran diyalog: Seni almadan gitmeyeceğiz

Son dakika haberi... İzmir'de 6,6 büyüklüğünde depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler 26 saat sonra Bayraklı Yılmaz Erbek Apartmanı’nda ekipler bir kişiyi çıkardı.

Güncel / 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:11
Enkaz altında duygulandıran diyalog: Seni almadan gitmeyeceğiz

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

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