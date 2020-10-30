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Buse enkaz altından çıkartıldı!

Bakan Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor..

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 23:07
Buse enkaz altından çıkartıldı!
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İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan Buse'ye önce telefonla ulaşılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuştuğu Buse'ye arama kurtarma ekipleri ulaştı. Buse'nin enkaz altından çıkarma çalışmaları devam ediyordu. Buse enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. 

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: 'Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.'

NİŞANLISI DA BEKLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar sürerken enkaz altında Hasyılmaz ile konuştu. Buse Hazyılmaz'ın 'Ben kedi sesi çıkarayım siz köpekleri salın' şeklindeki sözeleri duygulandırdı. Enkaz başında bekleyen nişanlısı Nurullah Yalçın 'Diş kontrolüne gelmişti' dedi
İsminin Buse Hasyılmaz olduğu öğrenilen depremzedeyle konuşan Pakdemirli; 'Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?' diye sordu.

Enkaz altındaki Buse de Bakan Pakdemirli'ye 'Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım' dedi. Bakan Pakdemirli, 'Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret' dedi.

Öte yandan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın da enkaz başında umutla bekledi. Nişanlısıyla telefonda görüştüğünü belirten Yalçın 'İyi olduğunu söyledi. Şu anda sesleri duyuyor. Diş kontrolüne geldi. 2. katta. Annesi ve babasıyla beraber geldi' dedi.



BUSE ÇIKARTILDI!

Buse çalışmalar sonucunda enkaz altından çıkartıldı. 

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