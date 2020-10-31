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Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:43
Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması!

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Kurtarma faaliyetlerinin yaparken can güvenliğimizi almak adına binalarımızı da anbean takip ediyoruz. Salınım var mı yok mu, takip etmek suretiyle çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

AFAD'ımız, Kızılay'ımız, belediyemiz bölgeye çadır sevkiyatı yaptı. Beslenme ihtiyacı Kızılay koordinasyonunda. Bugün fiilen hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını inceleyeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın ekiplerinin tespitlerini tamamlamalarına müteakip binalarına girmeleri. Ağır hasarlı, yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz.

'100 VATANDAŞIMIZI SAĞ OLARAK KURTARDIK'

Arama kurtarma faaliyetlerini hassas bir şekilde yürütmek durumundayız. AFAD koordinasyonunda tüm sivil toplum örgütleri ile bu süreci yürütüyoruz. Şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15'nnci saatte Fadime Tolu'yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etmektedir. Buradaki koordinasyonu yakından inceleyip, eksikler ile ilgili talimat vermektedirler. Ülkemizin dört bir yanı kenetlenmiş durumda. İzmir'imiz için Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi bir olduk.

Arama kurtarma faaliyetlerini 2059 kişiyle yürütüyoruz. Tüm yaraları saracağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun.

3 bin çadır kuracağız. Şu ana kadar 750'si kuruldu. Akşama kadar tamamlanacak. İhtiyaç olursa barınma ihtiyacını karşılayacağız. Mobil beslenme ünitelerimiz sahadadır. 49 personel ve 37 araç ile faaliyetimiz sürüyor. Binasından malzemesini alamayacak vatandaşlara eşya yardımı yapılacak.

Kalıcı konut çalışmasına başlıyoruz. Enkaz kaldırılan alanların zemin etütlerine bakacağız. İzmir için daha önce yaptığımız gibi tüm özcerimizle elimizden geleni yaparak, yaraları saracağımızı söylemek istiyorum.

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