Bakan Koca'dan deprem sonrası önemli çağrı!

Sağlık Bakanı Koca, İzmir depreminde zarar gören yakınlarına ulaşmaları için halkın 184 SABİM hattını aramalarını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın.' ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
'Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin.'