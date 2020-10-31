Bakan Koca'dan deprem sonrası önemli çağrı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın.' ifadesini kullandı.



Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



'Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin.'