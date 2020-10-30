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Vaka sayısındaki artışla ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 11:40
Vaka sayısındaki artışla ilgili Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakan Koca, şunları söyledi:
''Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum.'

Recep Tayyip Erdoğan

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