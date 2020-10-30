Son günlerin tartışmalı ismi FETÖ tutuklusu Enver Altaylı hakim karşısında

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da bulunduğu dört sanık hakkında açılan dava kapsamında tutuklu bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı hakim karşısına çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Enver Altaylı, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve Mehmet Barıner ile sanık avukatları katıldı.



30 EYLÜL'DE TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ



Son olarak 30 Eylül'de hakim karşısına çıkan Altaylı, suçlamaları reddederek sağlık durumunun iyi olmadığı iddiasıyla beraat talebinde bulunmuştu.