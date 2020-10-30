Klavye delikanlılarına geçit yok!

Sosyal medyada Deprem üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.
Türkiye İzmir'de yaşanan depremle sarsılırken, sosyal medyada bazı insanlıktan nasibini almamış kişiler deprem üzerinden provokatif paylaşımlar yapıyordu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce o hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
27 TWEET HAKKINDA İŞLEM
Muhterem İnce yaptığı açıklamada; Bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yapıyoruz. EGM tarafından, 27 ayrı gönderi tespit edildi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım!' ifadelerini kullandı.