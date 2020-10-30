Klavye delikanlılarına geçit yok!

Türkiye İzmir'de yaşanan depremle sarsılırken, sosyal medyada bazı insanlıktan nasibini almamış kişiler deprem üzerinden provokatif paylaşımlar yapıyordu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce o hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.



27 TWEET HAKKINDA İŞLEM



Muhterem İnce yaptığı açıklamada; Bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımların gereğini yapıyoruz. EGM tarafından, 27 ayrı gönderi tespit edildi. 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı. 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım!' ifadelerini kullandı.