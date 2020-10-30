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İzmir'deki şiddetli deprem İstanbul'u tetikler mi?

İzmir'de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem, büyük İstanbul depremini akıllara getirdi. Peki İzmir'deki deprem, İstanbul'u tetikler mi? İşte uzman yorumları...

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 16:53
İzmir'deki şiddetli deprem İstanbul'u tetikler mi?

İzmir'de meydana gelen ve bölgede yıkıma sebebiyet veren 6,6 büyüklüğündeki deprem, akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi.

Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremin ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Haber7'nin haberine göre; depremin Marmara hattı ile ilgisinin bulunmadığını belirten Gündoğdu, sarsıntının İstanbul'da hissedilmesinin jeolojik yapıyla ilgili olduğunu bildirdi.

Gündoğdu, "Bu deprem İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedildi bazı ilçelerinde hissedilmedi. Bu bulunduğunuz bölgedeki jeolojik yapıya bağlı özelliklerden kaynaklanıyor. Eğer kırılmanın yönünde olan ilçeler varsa onlarda daha çok hissedilmiş olabilir. Bu depremin Marmara’da olan deprem ile bir alakası yok." dedi.

Başka bir depremin habercisi mi?
Gündoğdu, "Bu ana bir şok. Ege’de başka bir deprem olsa bile Girit civarına denk gelecektir. Girit civarında olan bir deprem de baya uzak İzmir için. Bu deprem Seferihisar’da, hemen hemen İzmir’in biraz ilerisinde olan bir deprem. Suların kabardığına dair haberlerde geliyor yani ama teyit olmadı henüz. Tsunami olsa zaten şimdiye kadar etkilerini görürdük." ifadelerini kullandı.

"Bu depremin olası İstanbul depremi ile hiçbir alakası yoktur"
Prof. Dr. Orhan Tatar ise, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu depremin olası İstanbul depremi ile hiçbir alakası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, şunları kaydetti:

"Panik yapmaya gerek yok gerçekten 6.6 büyüklüğündeki bir deprem çok ciddi şekilde hissedildi etrafımızdaki insanların çok büyük bir panik havası içerisinde olduğunu gördüm. Çok doğal ama bu saatten sonra artık bu panik havasını ortadan kaldırıp daha sakin bir şekilde olmamızda yarar var. Ve ne yazık ki 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir kent merkezinde yıkılan binaların olduğunu görüyoruz umarım bu binalardan vatandaşlarımız sağ çıkar.

Bunun dışında tabi depremin merkez üssüne baktığımızda özellikle Sisam adasının hemen kuzeyine düştüğünü görüyoruz yani depremin merkez üssü Ege Denizi içerisinde bir noktada henüz daha çok erken olmakla beraber muhtemelen bizim İzmir tarafında Seferihisar tarafında civarında gördüğümüz aktif faylardan birisinin deniz üzerindeki uzantısı üzerinden meydana gelmiş bir deprem olabilir bu boyutta deprem üretebilecek deprem ülkede başka faylarda var Ege bölgesinde bildiğiniz gibi tümüyle aktif bir fayların yoğun olduğu bir bölge o açıdan bu gerçeği dikkate alarak yaşamımızı sürdürmekte büyük bir yarar görüyorum. Bu depremin olası İstanbul depremi ile hiçbir alakası yoktur."

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