İşte FETÖ birlikteliğinin belgesi!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi siyasi gündemde günlerdir tartışılıyor. Ümit Özdağ'ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, FETÖ-İYİ Parti ortaklığının belgesine ulaşıldı.







Buğra Kavuncu'nun, FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın kardeşleri Taha ve Cemal Altaylı'yla ortak olduğu anlaşıldı. Üçlünün, 2003 yılında kurulan Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetiminde bulunduğu da ortaya çıktı. İBB'nin seçim kampanyasını yürüten CHP İstanbul Gönüllüleri'nin kurucusu ve CHP Gaziantep eski Milletvekili Ahmet Karahan'ın kızı Dilşat Arpacıoğlu ve eşi Ali Haluk Arpacıoğlu da ortaklar arasında yer alıyor.







İYİ Parti, CHP ve FETÖ'cü Altaylı'nın iki kardeşinin yönetimde olduğu Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi kayıtlara göre 9 Aralık 2003'te kuruldu. Yolcu taşımacılığı ve seyahat acentesi olarak kurulan şirket hava, deniz, kara yolu ve demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı konusunda faaliyet gösteriyor.



Buğra Kavuncu, Ali Haluk Arpacıoğlu ve Talha Altaylı'nın şirketten ayrıldıkları dikkat çekerken, Enver Altaylı'nın kız kardeşi Süheyla Kılıç'ın halen Usta Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı görülüyor.







Enver Altaylı'nın oğlu Talha Altaylı ile aynı şirkette ortak olan Dilşat Arpacıoğlu ise 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürütmüştü. Arpacıoğlu, İstanbul Gönüllüleri adlı oluşumun kurucusu ve koordinatörlüğünü yapmıştı.



ŞİRKETİN KURUCU ORTAKLARI

Enver Altaylı'nın kardeşi Taha Altaylı: (Yönetim Kurulu Başkanı)

Enver Altaylı'nın kardeşi Cemal Altaylı: (Yönetim Kurulu Üyesi)

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu: (Yönetim Kurulu Üyesi)

CHP Gaziantep eski Milletvekili Ahmet Karahan'ın kızı Dilşat Arpacıoğlu: (Yönetim Kurulu Üyesi)

Dilşad Arpacıoğlu'nun kocası Ali Haluk Arpacıoğlu: (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

