Görgü tanığı bu sözlerle anlattı...

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı, merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları...Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin CNN Türk yayınına katıldı: 'Olumsuz bir haber gelmedi. Şu an herkes dışarda.' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da İzmir depremiyle ilgili açıklama geldi. Erdoğan mesajında 'İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.'



AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



GÖRGÜ TANIĞI: SON ANDA KURTULDUK



CNN Türk yayınına katılan görgü tanığı Zeki Soysal, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Soysal, 'Oğlumla birlikte son anda çıktık. Enkaz altında olanlar var' dedi. Soysal'ın sözleri şöyle:

'Bayraklı'da bizim binamız yıkıldı, işyerimdi. Son bir yaşlı bir kadını çıkardık enkazdan, kurtardık. Yandaki bina da yıkıldı, çalışma yapılıyor. Enkaz altında olanlar var. Oğlumla birlikte son anda çıktık. Ben adımımı son anda dışarı attım bina çatırdadı ve çöktü. 8 katlıydı binamız altta benim iş yerim vardı. Yanda çöken binada dairelerin hepsi doluydu.'

