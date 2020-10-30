Depremden acı haber geldi! AFAD duyurdu

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acı haberi duyurdu.



AFAD'dan yapılan açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 yaralı olduğu bildirildi.



Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İzmir'de büyük deprem

İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi.



Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.



Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.