USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

Deprem sonrası tekrar gündeme geldi! Bu programları acil durumlarda kullanabilirsiniz

İzmir'deki depremin ardından iletişim araçlarına ihtiyaç bir kez daha gündeme geldi. Bazı programlar acil durumlarda, bir telsiz görevi görüyor.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 16:47
Deprem sonrası tekrar gündeme geldi! Bu programları acil durumlarda kullanabilirsiniz

Deprem, sel, yangın gibi afetlerle karşılaşabiliyoruz. Haliyle böyle anlarda telefonlar da bizlere oldukça yardımcı oluyorlar. Acil durumlarda akıllı telefonlarda kesintisiz iletişim kullanabileceğimiz çeşitli mobil uygulamalar da mevcut. İşte Acil durumlarda kesintisiz iletişim kurabileceğiniz mobil uygulamalar.

Firechat -Bluetooth ve WiFi ile yüklü olan telefonlar arasında iletişim kurmayı sağlıyor.

Bridgefy-İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.

MeshTalk-Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.

Zello-PTT'nin ücretsiz telsiz uygulamasıdır. Telefonunuzu bas konuş telsize çevirir. WiFi gerekliliği bulunuyor.

Voxer-WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı