Deprem sonrası tekrar gündeme geldi! Bu programları acil durumlarda kullanabilirsiniz

Deprem, sel, yangın gibi afetlerle karşılaşabiliyoruz. Haliyle böyle anlarda telefonlar da bizlere oldukça yardımcı oluyorlar. Acil durumlarda akıllı telefonlarda kesintisiz iletişim kullanabileceğimiz çeşitli mobil uygulamalar da mevcut. İşte Acil durumlarda kesintisiz iletişim kurabileceğiniz mobil uygulamalar.



Firechat -Bluetooth ve WiFi ile yüklü olan telefonlar arasında iletişim kurmayı sağlıyor.



Bridgefy-İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.



MeshTalk-Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.



Zello-PTT'nin ücretsiz telsiz uygulamasıdır. Telefonunuzu bas konuş telsize çevirir. WiFi gerekliliği bulunuyor.



Voxer-WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

