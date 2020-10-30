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Deprem neden İzmir'de yıkıma neden oldu?

Türkiye'yi kahreden deprem haberinden son dakika gelişmeleri ve uzman isimlerden çarpıcı uyarılar. İzmir Seferihisar merkezli deprem Manisa ve Aydın başta olmak üzere birçok ili etkiledi ve birçok ilden hissedildi. İlk aşamada yıkılan binalardan ölen ya da yaralanan var mı? sorusunun cevabı yüreklere su serpse de İzmir'den can kaybı haberleri de gelmeye başladı. Peki deprem etkilediği birçok nokta olmasına rağmen hatta merkez üssünde bile can kaybına neden olmazken neden Bornova ve Bayraklı'yı vurdu? Prof. Dr. Tolga Bekler anlattı ve bazı iller için uyarı niteliğinde son dakika bilgileri verdi.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 18:44
Deprem neden İzmir'de yıkıma neden oldu?

İzmir depremine ve önümüzdeki sürece dair çarpıcı son dakika haberini A Haber'e konuk olan Jeofizikçi Prof. Dr. Tolga Bekler verdi. İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırlarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Bekler depremin şiddetini de 6.8 olarak ölçtüklerini belirtti. Bekler merkes üssünde bile can kaybına neden olmayan fakat henüz ilk saatler olmasına rağmen 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin geldiği depremle ilgili olarak neden Bornova ve Bayraklı'da yıkımların olduğunu açıklayan Bekler verdiği son dakika bilgileri ile yapısı buralarla aynı olan illeri ve diğer noktaları da açıkladı.

İşte Prof. Dr. Tolga Bekler'in çarpıcı açıklamalarından öne çıkanlar;

"İZMİR DEPREMİNİ BİZ 6.8 OLARAK ÖLÇTÜK"

Başta İzmir ve çevresi başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Umuyorum can kaybımız fazla olmaz. Evet bugün Türkiye saati ile 14.51'de 6.8 büyüklüğündeki bir deprem yaşadık. Bu büyüklük Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde hala faaliyet gösteren AFAD tarafından desteklenen bir projenin ürünleri ile değerlendirildi.

SİSAM VE KUŞADASI BATISINDA KRİTİK NOKTADA

Netice itibariyle sığ bir deprem ve Sisam adasıyla Kuşadası'nın batısındaki alanda gerçekleşen bir deprem. Muhtemelen sisam fayı ile Karaburun arasında bir faydalanmanın oluşturduğu bir deprem gibi görünüyor.

SON 4-5 YILDA CİDDİ HAREKETLİLİK VARDI! OLMAYA DEVAM EDECEK

Fakat son 4-5 yıl içerisinde baktığımızda Ege Denizi'nde çok ciddi anlamda bir Sismik aktivitenin Afrika levhası ile Anadolu levhasının etkileşimi ile ciddi bir gerilime birikimi oluşturduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu son dakika depreminin öncesinde Akdeniz'de, Rodos'ta da ve Ege'nin farklı bölgelerinde de her ne kadar bu büyüklükte olmasa dahi orta depremler maalesef oldu ve olmaya da devam edecek.

TSUNAMİLER VE DENİZ TAŞMALARI OLACAKTIR

Tabii ki ya yakın ve sığ bir deprem olarak ADD edebileceğimiz ister istemez düşük etkili tsunamilerin oluşması beklenebilir. Su yükselmeleri de onun bir sonucu olarak yorumlanabilir.

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