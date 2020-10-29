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Terör sevici TİP'li Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı DHKP-C'den gözaltına alındı!

Terör örgütü DHKP-C’ye yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda terörist güzellemesi yapan TİP’li Barış Atay’ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 17:04
Terör sevici TİP'li Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı DHKP-C'den gözaltına alındı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Milletvekili

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