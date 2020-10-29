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İstanbul'u yağmur vurdu! Caddeleri su bastı, alt geçit göle döndü!

İstanbullular güne şiddetli yağmur ile uyandı. Gök gürültülerinin bir an durmadığı kentte, çok sayıda şimşek görüldü. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle Karaköy'de ve Büyük çekmece'de caddeleri su bastı. Bayrampaşa da ise, alt geçit göle döndü. Büyükçekmece'de de vatandaşlar su birikintilerini kendi imkanları ile temizledi. İstanbul'da yağışın 4 gün daha sürmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 11:17
İstanbul'u yağmur vurdu! Caddeleri su bastı, alt geçit göle döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün uyardığı İstanbul'da beklenen yağış oldukça şiddetli geldi. İstanbullular güne yağmur ve gök gürültüsü ile uyandı. Şimşeklerin bir an olsun durmadığı şehirde işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Göle dönen caddelerde güçlükle ilerleyen vatandaşlar sitem etti.



BAYRAMPAŞA'DA ALT GEÇİT GÖLE DÖNDÜ

Yağmurun en şiddetli görüldüğü ilçelerden biri olan Bayrampaşa'da sokaklar su birikintileri ile doldu. Bayrampaşa'nın işlek noktalarından Bayrampaşa Alt Geçidi de, yağmur sonrası göle döndü.

Yol bir süreliğine kapatılırken, ekipler suları temizlemek için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu uzun çalışmaların ardından alt geçit trafiğe tekrar açıldı.



KARAKÖY'DE YOLLARI SU BASTI

İstanbul'da yağmur sonrası en ağır manzaralardan biri de tarihi semt Karaköy'de yaşandı. Karaköy sokakları oluk oluk su ile doldu, araçlar ve vatandaşlar güçlükle hareket edebildi.

SUYA BASMAMAK İÇİN DEMİRLERİN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Karaköy'de işe gitmek isteyen vatandaşlardan birinin fotoğrafı dikkat çekti. Göle dönen caddede mahsur kalan vatandaş, çareyi yol kenarındaki korkulukların üzerine çıkarak ilerlemekte buldu. Duvara tutunarak destek alan vatandaş, ıslak demirlerin üzerinde tehlikeli bir şekilde ilerledi.

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