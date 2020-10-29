İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç Diyanet'e iftira attı!

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç; Cumhuriyet Bayramı'nda da yalanlarına devam ediyor.



KILIÇ'IN 'CUMHURİYET'İN KURUCUSU ATATÜRK'Ü YİNE SANSÜRLEDİNİZ' İDDİASI YALAN!



Cemil Kılıç; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'ü sansürlediğini iddia etti. Kılıç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; 'Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü yine sansürlediniz. Nedir derdiniz?' iddiasında bulundu.







DİYANET: 'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ'



Cemil Kılıç; söz konusu paylaşımına etiketlediği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasında; 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz' ifadeleri yer alıyor. Cemil Kılıç yalanının ortaya çıkmasının ardından paylaşımını sildi.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:



'Aziz milletimiz, tarih boyunca esarete ve dayatmalara asla rıza göstermemiş; karşılaştığı bütün zorlukları sarsılmaz imanı, yıkılmaz cesareti ve destansı fedakârlıklarıyla aşmasını bilmiştir. İşte, bundan yüz yıl önce hürriyet, bağımsızlık ve iradesine kastedilen bir ortamda; bin yıldır yaşadığı bu mukaddes toprakların huzur ve barış yurdu olarak ilelebet payidar olması için bütün imkânlarıyla büyük bir mücadele vermiş ve şanlı bir zaferle bu mefkûresini taçlandırmıştır.'



'İstiklal mücadelemize hayat veren en temel değer, kuşkusuz inancımız olmuştur. Zira milli mücadelemizin merkezinde yer alan ezan, vatan, bayrak, namus ve hürriyet gibi kavramlar, inancımızın vazgeçilmez ilkeleridir. Bu inanç devam ettiği müddetçe vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kast eden hiçbir saldırı, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim başarıya ulaşamayacaktır.'



'Şimdi bize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ecdadımızın uğruna can verdiği değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmaktır. Rabbimize şükür, ecdadımıza vefa duygusuyla her daim milletimizin ve devletimizin huzur, refah ve bekası için çalışmaktır.'



'Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Millî mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz.'







'BU GÜZEL VATANDA İLELEBET ÖZGÜRCE VE KARDEŞÇE YAŞAMAYI BİZLERE NASİP ETMESİNİ YÜCE RABBİMİZDEN NİYAZ EDİYORUZ'



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda da; 'Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

