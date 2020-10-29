Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.







KÜLTÜR TARİHİ ALANINDA SAADETTİN ÖKTEN, SOSYAL BİLİMLER ALANINDA İSMAİL KARA'YA ÖDÜL



2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara layık görüldü.



EDEBİYAT ALANINDA İBRAHİM TENEKECİ SİNEMA ALANINDA DERVİŞ ZAİM'E ÖDÜL



2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim layık bulundu.



MÜZİK ALANINDA ÖZDEMİR ERDOĞAN'A ÖDÜL



2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün müzik alanında Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.



VEFA ÖDÜLÜ NECMEDDİN OKYAY'A VERİLDİ



Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

