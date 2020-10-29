Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuyet'in 97. yılında dikkat çeken mesaj

Anıtkabir'deki tören kapsamında Mozoleye çelenk bırakıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-i Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.



Misak-i Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;



Kurtuluş savaşı şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta.



