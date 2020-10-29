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CHP'li Mustafa Adıgüzel'in anket yalanına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan flaş yanıt!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu başvurusunda öğrencilere "AK Parti'nin gençlik yapılanmalarına üye olup olmadığının" sorulduğunu iddia etmişti.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 12:57
CHP'li Mustafa Adıgüzel'in anket yalanına Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan flaş yanıt!

Açıklamada Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurularında yapılan anket çalışmasına yönelik bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurusuna katılan tüm gençlerimize teşekkür eder; başvuru esnasında gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi formlarımızda yer alan gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorular bilgilendirme amaçlı olup, gençlerimizin bakanlığımızın bu tür faaliyetlerine katılmaları doğrultusunda davet niteliğindedir.'

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