Başkan'dan Mevlid Kandili mesajı!

Başkan Erdoğan, Twitter'dan Mevlid Kandili'ni kutlayan bir paylaşımda bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI



Başkan Erdoğan paylaşımında Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, 'Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...' dizeleri ve 'Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun' mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.



'TÜM İSLAM ALEMİNİN VE MİLLETİMİZİN LEYLE-İ MEVLİDİ MÜBAREK OLSUN'



Görüntünün sonunda Başkan Erdoğan'ın 'Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun' mesajına yer verildi.





