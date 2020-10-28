Başkan'dan Mevlid Kandili mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Mevlid Kandili'ni kutladı ve bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, "Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim..." dizeleri ve "Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun" mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.
Başkan Erdoğan, Twitter'dan Mevlid Kandili'ni kutlayan bir paylaşımda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI
Başkan Erdoğan paylaşımında Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, 'Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...' dizeleri ve 'Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun' mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.
'TÜM İSLAM ALEMİNİN VE MİLLETİMİZİN LEYLE-İ MEVLİDİ MÜBAREK OLSUN'
Görüntünün sonunda Başkan Erdoğan'ın 'Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun' mesajına yer verildi.