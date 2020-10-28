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86 yıl sonra Ayasofya'da ilk mevlid!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl aradan sonra ilk kez Mevlid Kandili eda edildi. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:08
86 yıl sonra Ayasofya'da ilk mevlid!

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk kez eda edildi. Bugün saat 18.30'da başlayan Mevlid Kandili'nde koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda kişi içeri alındı. Ancak çeşitli kanal ve televizyon kanallarında canlı olarak izlenebildi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA VE İSTANBUL MÜFTÜSÜ MAŞALI DA KATILDI

Mevlit Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve vatandaşlar katıldı.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULDU

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Programda, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

DUA EDİLDİ

Mevlit Kandili dolayısıyla Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde program düzenlendi. Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin kutlandığı 567. Yılı kutlamaları çerçevesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 29 Mayıs 2020 tarihinde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ise çeşitli kurumlara Ayasofya'nın tekrardan camiye dönüştürülmesi için başvurular yapmış bir dernek olarak 8 Haziran 2020 tarihinde Danıştay 10. Dairesi'ne tekrar dilekçeyle başvurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN KARARI 'HAYIRLI OLSUN' MESAJIYLA PAYLAŞMIŞTI

Danıştay, 2 Temmuz 2020 tarihinde bu başvurunun duruşmasını yapacağını duyurdu. Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.

Danıştay'ın söz konusu kararın ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı.

Recep Tayyip ErdoğanAli Yerlikaya

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