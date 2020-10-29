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29 Ekim'de müjdeyi verdi! Yerli uçak motoru...!!!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım ve yerli üretim uçak motorunun testinin yapıldığını söyledi.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 22:01
29 Ekim'de müjdeyi verdi! Yerli uçak motoru...!!!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motorunun testinin yapıldığı haberini vermesinin yanı sıra; motorun, Bayraktar TB3 ve AKINCI’da kullanılacağını da bildirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek!” ifadelerini kullandı.



Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda bir müjde daha verdi. Baykar CTO’su, “Test görüntüleri bir ay öncesine ait. Denenen motor da prototip değil, seri üretim motoru...” ifadelerini kullandı.

Yaşanan ambargolar sonrası yerlileşme adımlarının hız kazanması, savunma sanayiine yapılan yatırımların önemini tekrar gözler önüne sermiş oldu.

Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu paylaşım savunma sanayii takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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