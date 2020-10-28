Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu!

Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamalarına bir gün kala Meis Adası'na Yunan bayrağı asıldı. Bayrak, Türkiye'den de net şekilde görülüyor.



YUNANİSTAN'DAN YENİ PROVOKASYON



Türkiye ve Yunanistan arasında 'Oruç Reis' ile Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başlanmasıyla diplomatik gerginlik yaşanırken, ülkenin Türkiye'ye en yakın kara parçası Meis Adası'nın Limanağzı bölümüne, Kaş'tan çıplak gözle görülebilen dev bayrak dikildi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi gerçekleştirilen provokasyonun dün gece veya bu sabah erken saatlerde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.



NAVTEX'LER İPTAL EDİLMİŞTİ



Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken, 29 Ekim öncesi Yunanistan NAVTEX ilan etmişti. Yunanistan'a karşılık Türkiye de NAVTEX ilan etmişti. Aynı noktada karşılıklı ilan edilen NAVTEX'ler iki ülke tarafından da geri çekilmişti.



Yunanistan'ın Meis Adası provokasyonunun gerilimi yeniden tırmandıracağı tahmin ediliyor.



BAŞKAN ULUTAŞ: PROVOKASYON AMAÇLI



Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Yunanistan'ın dev bayrak açmasının 'provokasyon' amaçlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin aklıselim yol izlediğini söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları ile ilgili ilçede de farklı etkinlikler olacağını, Meis'in tam karşısındaki Gedi Efe Dağı'na bugün ve yarın lazerlerle Türk bayrağı yansıtacaklarını belirten Başkan Ulutaş, "Ayrıca bayram kutlamaları kapsamında 17 pare top atışı olacak. Sanırım bu etkinlikleri duyup Meis Limanağzı'na böyle bir bayrak diktiler. Biz hakkımızı, hukukumuzu her zaman savunuyoruz ve savunacağız. Niye böyle bir şey yaptılar; kendilerine sormak lazım. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi 70 tekne ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız" dedi.



