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Yangın sonrası dikkat çeken görüntü! Alevler onlara sıçramadı.

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:40
Yangın sonrası dikkat çeken görüntü! Alevler onlara sıçramadı.

Alevler, Sarıseki, Denizciler, Karayılan ve Azganlık mahallerindeki bazı bölgelere de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri, tedbir amaçlı risk altındaki yerleşim yerlerini tahliye etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE Yangına 139 arazöz, 15 dozer ile 650 kişilik personel tarafından helikopterler de kullanılarak, havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve karadan müdahale gece boyunca sürdü.

Dün akşam yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, teknolojik imkanların da seferber edilerek, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına çalıştıklarını kaydetti. Sabahın ilk ışıklarında da yangın bölgesindeki çalışmaları takibe devam eden Bakan Pakdemirli, helikopterle havadan zarar gören bölgeleri kontrol etti.

ŞEHİTLİK, ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ Yangından etkilenen birçok bölgede binlerce ağaç kül olurken, ormanlık alanda yaşayan yüzlerce hayvan da telef oldu. Yangının sıçradığı Azganlık Mahallesi’ndeki şehitlik ise alevlerden etkilenmedi.

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