Türk bayrağına büyük saygısızlık!

CHP'li Belediyelerde hergün yeni skandallar meydana gelmeye devam ediyor.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk bayrağını ve Atatürk posterleri ayakla basılan yere serildi. Metrelerce uzunluktaki bayrak ve Atatürk posterlerinin üzerinden arabalar geçti.



VATANDAŞLAR CHP'Lİ ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ



Ay yıldızlı bayrağın yerlerde süründürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Alaşehir Belediyesi'ne de tepki göstererek bu durumu anında kameraya çekti.



TÜRK BAYRAĞININ ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ



Metrelerce yere serilen Türk bayrağının ve Atatürk posterinin araç trafiğinin olduğu bir alanda ve ayakla basılan yerlere neden serildiği ise bilinmiyor.



KANUNDA OTURULAN YA DA AYAKLA BASILAN YERE KONULAMAYACAĞI YAZIYOR



Ancak araç trafiğinin olduğu ve ayakla basılan yerlere serilmesi büyük tepkiye neden oldu. Türk bayrağını Koruma Kanunu'na göre ise oturulan ya da ayakla basılan yerlere Türk bayrağının konulamayacağı yazıyor.



AÇIKLAMA MERAK KONUSU OLDU



CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.