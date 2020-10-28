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Trump'ın konvoyuna saldırı!

Seçim sürecinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump - Biden yarışı sokaklara yansıdı. Gelen son dakika görüntüleri ABD'de görülmemiş bir seçim dönemi yaşandığını gözler önüne serdi. Trump konvoyunun geçeceği noktada organize olarak bekleyen Biden destekçisi demokratlar taş, sopa ve yumurtalarla konvoya saldırdı. Camları açık olan araçların içerisine yumrukların savurulduğu görüntülerde saldırıya karşılık verenler linç edilerek tansiyon yükseltildi. Kanlı olaylarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı! İşte Manhattan'daki olaylardan son dakika görüntüleri...

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:44
Trump'ın konvoyuna saldırı!

Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimlerine az bir zaman kala tansiyon Amerika'da daha önce görülmemiş derecede yükseldi. Sokaklarda kanlı kavgalar ve saldırıların görüldüğü seçim sürecinde görenlerin inanamadığı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Trump konvoyunun güzergahını öğrenen Biden destekçisi demokratlar organize olarak Manhattan'daki Trump Tower önünde toplandı ve konvoyun önünü kesti. Polis desteği ile konvoyun geçişi yavaş da olsa sağlanırken protestocular ellerinde ne varsa konvoyda bulunan araç ve insanlara fırlatmaya başladı. Buna karşılık veren Trump destekçileri ise araçlarından çıkarılarak linç edildi. Yerde yatan bir Trump destekçisinin yumruk ve tekme ile saldırıya uğradığı ve yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

İşte ABD'de hiç olmadığı kadar gergin geçen seçim sürecinin son kavgasından dakika dakika görüntüler;

MANHATTAN'DA GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI VE ÇATIŞMA!

Yerel kaynakların aktardığı haberlere göre önceki gün New York şehrini oluşturan 5 ana bölgeden biri olan Manhattan, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve protestocuları arasında çok sayıda insan yaralandığı, araçların zarar gördüğü ve en az 11 kişinin tutuklandığı çatışmalara sahne oldu.

TRUMP KONVOYU İLERLERKEN...

Amerika bayrakları ve 'Trump 2020' pankartlarıyla donatılmış 'Trump İçin Yahudiler' konvoyu, önümüzdeki Salı günü gerçekleşecek olan seçimden önceki Başkan Donald Trump'a destek vermek için Brooklyn, Coney Adası'ndan ilerlemeye başladı.

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