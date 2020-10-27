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Paşinyan kendi halkını tehdit edip Türkiye'ye iftira attı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında Türkiye'nin Ermenistan'a karşı tank, top, uçak ve helikopterler ile savaştığını söyledi. Ölüm kalım savaşında olduklarını söyleyen Paşinyan, geri kaçanları en ağır şekilde cezalandıracaklarını söyledi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 22:21
Paşinyan kendi halkını tehdit edip Türkiye'ye iftira attı!

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve sivil yerleşim yerlerine saldırılarının ardından Azerbaycan Ermeni ordusuna çok büyük kayıplar verdirdi. Karabağ'da birçok bölgeyi kaybeden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan hezeyanını ulusa sesleniş konuşmasında kapatmak istercesine Türkiye'ye de saldırarak kapatmak istedi. Paşinyan, ölüm kalım savaşında olduklarını, Karabağ'da bulunan her ağaç için bile savaşacaklarını belirtirken, Türkiye'nin savaşa müdahil olarak tank, top, uçak kullanmakla itham etti.

PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA

Karabağ'da her bir ağaç için savaşacağız Türkiye bize karşı görülmemiş silahlarla tank, top, uçak, helikopterler ile savaşıyor.

Ölüm kalım savaşındayız kimse geri duramaz...geri duranları kaçanları ağır cezalandıracağız.

Ey Ermeni halk ! Git Savaş ve zaferini ilan et Ordumuzun cesurca savaşı Karabağ'ın bizim olduğunu gösterecek'Ey rmeni halk ! Git Sav

ErmenistanAzerbaycan

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