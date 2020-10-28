Öner Döşer'de ABD seçimleri ile ilgili bomba sözler!

Yaptığı öngörülerin çoğunlukla tutmasıyla gündeme gelen Ünlü Astrolog Ömer Döşer, Sıfır Noktası isimli Youtube kanalına konuk oldu. Döşer, katıldığı programda ABD'de Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimleri ile ilgili bomba öngörülere imza attı.



Öte Yandan ünlü Astrolog Döşer, Mavi Ay'ın da dünya üzerindeki etkisini anlatarak, yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekti.



İşte Döşer'in çarpıcı tahminleri;





