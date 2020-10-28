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Öner Döşer'de ABD seçimleri ile ilgili bomba sözler!

Sıfır Noktası isimli youtube kanalına konuk olan Astrolog Öner Döşer, yine öngörüleriyle yok artık dedirtti.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:27
Öner Döşer'de ABD seçimleri ile ilgili bomba sözler!

Yaptığı öngörülerin çoğunlukla tutmasıyla gündeme gelen Ünlü Astrolog Ömer Döşer, Sıfır Noktası isimli Youtube kanalına konuk oldu. Döşer, katıldığı programda ABD'de Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimleri ile ilgili bomba öngörülere imza attı. 

Öte Yandan ünlü Astrolog Döşer, Mavi Ay'ın da dünya üzerindeki etkisini anlatarak, yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekti. 

İşte Döşer'in çarpıcı tahminleri; 


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