Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon oranları etkili oluyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar ve beklenti tahminleri doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5.68 oranında memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 oranında zam bekleniyor. Peki, SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…



EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılacak zam miktarı netleşiyor. Son 6 ayın enflasyon rakamları doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarı belli olacak.



KİM, NE KADAR ALACAK?



● EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.



● MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.



529 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 351,09 liradan 367,52, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 529 lira alacak.



YAŞLIYA 744 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 744,79 liraya çıkacak.



ENGELLİYE 594-891 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 594,55, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 891,82 liraya yükselecek.



EVDE BAKIMA 1.616 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 544 liradan bin 616 liraya ulaşacak.



